Шахтар – Динамо Загреб: чемпіонів України та Хорватії розсудить скандальний іспанський рефері

УЄФА призначив арбітрів на матчі 3-го туру Ліги чемпіонів, які пройдуть наступного тижня.

Матч між донецьким Шахтарем та загребським Динамо буде обслуговувати іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом, інформує офіційний сайт УЄФА. Його асистенти на лініях – Пау Девіс та Роберто дель Паломар, а за роботу VAR відповідатимуть Алехандро Ернандес та Теодоро Собріно.

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Нагадаємо, матч 3-го туру Ліги чемпоінів Шахтар – Динамо Загреб відбудеться у вівторок, 22 жовтня, в Харкові. Початок – о 19:55.

Зазначимо, що обидві команди мають у своєму активі по 3 очки після перших двох турів у групі С.

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