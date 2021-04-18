"Напевно, всі вболівальники, крім динамівських, чекали, що в чемпіонаті відродитися хоч якась інтрига у боротьбі за золоті медалі. Але, як показала гра, Шахтар був без амбіцій, мотивації.

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"Гірники" зараз не можуть по ходу поєдинку змінювати свою тактику, придумувати якісь кроки, які б змусили суперника помилятися. Динамо зіграло прагматично, але в той же час грамотно, не давши конкуренту найменшого шансу на позитивний результат.

Я очікував більшого від гри двох наших найсильніших клубів. Я чекав видовищнішого футболу. Найкращими у матчі були судді. Катерина Монзуль зі своїми помічниками чудово відпрацювала на цьому поєдинку", – сказав Єзерський у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, у центральному матчі 22-го туру чемпіонату України Динамо перемогло Шахтар 1:0 і, відірвавшись від "гірників" вже на 10 очок, практично гарантувало собі золоті медалі УПЛ.

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