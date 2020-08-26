Шахтар – Динамо: Воробей назвав головний козир киян у перемозі над "гірниками"

"Результат був трохи несподіваним, тому що Шахтар був фаворитом перед матчем. Але Динамо допомагав фарт, тому що трьома ударами забити три голи – таке рідко трапляється. Але і тактика була добре підібрана.

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Чого бракувало Шахтарю? Перше – їм не вистачило удачі. Друге – концентрації в ключових епізодах. Як в завершальній стадії, так і в обороні. Ще матч з Інтером показав, що в обороні є певні проблеми, і Суперкубок це підтвердив.

Чи зможе Динамо нав'язати достойну боротьбу Шахтарю у нинішньому сезоні? У це дуже хочеться вірити, але говорити поки рано. Динамо потребує підсилення, їм потрібно підписати низку якісних гравців. Але дуже хочеться, щоб боротьба була, оскільки це піде на користь всьому українському футболу. І хочеться, щоб боролися не тільки Шахтар і Динамо, а й Десна, і Зоря, і інші клуби. Це буде дуже корисно для українського футболу і допоможе йому розвиватися", – цитує Воробея terrikon.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ обидві команди розпочали з перемог.

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