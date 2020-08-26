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Шахтар – Динамо: Воробей назвав головний козир киян у перемозі над "гірниками"

16:59 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: Воробей назвав головний козир киян у перемозі над "гірниками"
Шахтар – Динамо / Фото ФК Динамо

Колишній форвард Шахтаря та збірної України Андрій Воробей поділився емоціями після матчу за Суперкубок України.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Результат був трохи несподіваним, тому що Шахтар був фаворитом перед матчем. Але Динамо допомагав фарт, тому що трьома ударами забити три голи – таке рідко трапляється. Але і тактика була добре підібрана.

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Чого бракувало Шахтарю? Перше – їм не вистачило удачі. Друге – концентрації в ключових епізодах. Як в завершальній стадії, так і в обороні. Ще матч з Інтером показав, що в обороні є певні проблеми, і Суперкубок це підтвердив.

Чи зможе Динамо нав'язати достойну боротьбу Шахтарю у нинішньому сезоні? У це дуже хочеться вірити, але говорити поки рано. Динамо потребує підсилення, їм потрібно підписати низку якісних гравців. Але дуже хочеться, щоб боротьба була, оскільки це піде на користь всьому українському футболу. І хочеться, щоб боролися не тільки Шахтар і Динамо, а й Десна, і Зоря, і інші клуби. Це буде дуже корисно для українського футболу і допоможе йому розвиватися", – цитує Воробея terrikon.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ обидві команди розпочали з перемог.

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12:30
14980
Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Динамо Динамо Суперкубок України Андрій Андрій Воробей
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