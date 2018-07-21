Шахтар – Динамо: Воробей назвав фаворита Суперкубку України-2018

Екс-форвард збірної України Андрій Воробей поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок України-2018 між Шахтарем та Динамо.

"Завжди вболівав і будуть вболівати за Шахтар. Думаю, перемога буде за "гірниками". Хоча вони зазнали відчутних втрат, але згуртованість і зіграність залишилися, а головне зберігся кістяк команди.

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Під час моїх виступів за донецький клуб, матчі проти Динамо завжди були важливими, і вони були принциповими для обох сторін. Що стосується Суперкубку, то на початку, як тільки запустили цей матч перед відкриттям сезону, він був принциповим для нас, і потрібно було за всяку ціну його виграти. Зараз ці поєдинки стали більше пізнавальними. Вони демонструють, в якому стані команди підійшли до початку сезону, перевіряють нові придбання", – цитує Воробея видання ua-football.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі о 21:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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