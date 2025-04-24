Колишній тренер клубів Першої та Другої ліг Олег Федорчук поділився очікуваннями від матчу 26-го туру УПЛ між Шахтарем та Динамо.

– До речі, те, що в Шахтаря буде менше часу для підготовки до матчу з киянами, якось позначиться на перебігу подій?

– Знаєте, я б звернув увагу ще на один нюанс: в останньому турі УПЛ динамівці доволі легко перемогли Оболонь, а Шахтар, незважаючи на всі зусилля, зазнав дошкульної поразки від Колоса. Тому десь перевага в психологічній підготовці буде на боці киян.

"Нехай тепер Шахтар насниться Поліссю": Бондар прокоментував першу в історії перемогу "гірників" над житомирським клубом

Що ж до вашого питання, то "гірники" встигнуть відновитися й підійти до битви у Львові в бойовій спортивній формі. Інша справа, що на відміну від Шахтаря киян буде влаштовувати й нічия, тому в них на озброєнні можуть бути різні тактичні схеми.

Я все ж оцінюю шанси опонентів як 50 на 50. Що ж до ще одного Класичного – у фіналі Кубка України, то він в центрі уваги опиниться ближче до середини травня, – сказав Федорчук у коментарі Sport.ua.

До слова, матч між Шахтарем та Динамо відбудеться 27 квітня в межах 26-го туру УПЛ.

"Свідомо – ні, я не будую особистий бренд у футболі": Імад Ашур – про довіру, стиль без шаблонів і силу тиші