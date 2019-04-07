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Шахтар – Динамо: в прес-службі киян пояснили відсутність Хацкевича на післяматчевій прес-конференції

23:08 604
Шахтар – Динамо: в прес-службі киян пояснили відсутність Хацкевича на післяматчевій прес-конференції
Олександр Хацкевич / Фото ФК Шахтар

В таборі Динамо прокоментували відсутність наставника киян Олександра Хацкевича на традиційному спілкуванні з журналістами після матчу чвертьфіналу Кубка України проти Шахтаря (1:1, пен. 3:4).

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"Олександра Хацкевича не було запрошено на післяматчеву прес-конференцію.

Шахтар – Динамо: Хацкевич відмовився від післяматчевої прес-конференції

Як відомо, згідно з регламентом змагань, головний тренер команди гостей мав бути запрошеним прес-службою приймаючого клубу на післяматчеву прес-конференцію першим. Однак, прочекавши майже годину після завершення гри, Олександр Хацкевич такого запрошення так і не отримав. Натомість першим до конференц-зали запросили головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеку.

Разом із тим, головний тренер Динамо відповів на запитання журналістів у мікст-зоні", – вказано в заяві клубу на офіційному сайті Динамо.

У півфіналах Кубка України зіграють Шахтар, Інгулець, Зоря та СК Дніпро-1. Жеребкування відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Кубок України Шахтар - Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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