Шахтар – Динамо: в прес-службі киян пояснили відсутність Хацкевича на післяматчевій прес-конференції

В таборі Динамо прокоментували відсутність наставника киян Олександра Хацкевича на традиційному спілкуванні з журналістами після матчу чвертьфіналу Кубка України проти Шахтаря (1:1, пен. 3:4).

"Олександра Хацкевича не було запрошено на післяматчеву прес-конференцію.

Шахтар – Динамо: Хацкевич відмовився від післяматчевої прес-конференції

Як відомо, згідно з регламентом змагань, головний тренер команди гостей мав бути запрошеним прес-службою приймаючого клубу на післяматчеву прес-конференцію першим. Однак, прочекавши майже годину після завершення гри, Олександр Хацкевич такого запрошення так і не отримав. Натомість першим до конференц-зали запросили головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеку.



Разом із тим, головний тренер Динамо відповів на запитання журналістів у мікст-зоні", – вказано в заяві клубу на офіційному сайті Динамо.

У півфіналах Кубка України зіграють Шахтар, Інгулець, Зоря та СК Дніпро-1. Жеребкування відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

Шахтар – Динамо: янголи і демони Гармаша з Мораєсом, океан жовтих, 2 вилучення, реванш за 2015-й та дивовижні цифри