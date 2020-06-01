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Шахтар – Динамо: в Італії різко оцінили рівень півзахисників Михайличенка – безжальне порівняння

15:16 1124 Читать на русском
Шахтар – Динамо: в Італії різко оцінили рівень півзахисників Михайличенка – безжальне порівняння
Марлос оформив дубль у ворота Бущана / фото ФК Шахтар

Український скаут Алекс Великих, який має чималий досвід співпраці з клубами Серії А, розповів про реакцію його італійських колег на протистояння Шахтаря і Динамо в рамках 24 туру УПЛ.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Я дивився матч по роботі і для інтересу. Так ось, коментарі моїх італійських колег в ком'юніті по ходу матчу були такими, що "рівень техніки гравців середньої лінії ШД це сучасний європейський футбол, рівень гравців ДК цієї ж лінії – чемпіонат Скандинавії...", – написав Великих у коментарях під власною публікацією на Фейсбук.

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Нагадаємо, що Шахтар впевнено обіграв Динамо після поновлення УПЛ. Долю матчу вирішив елегантний дубль Марлоса, який фактично стоячи забивав голи світового рівня. Після цієї перемоги "гірники" збільшили відрив над киянами до 16 очок. Команда Михайличенка перебуває на 4-й сходинці, поступаючись Зорі та Десні за додатковими показниками.

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