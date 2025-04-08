Шахтар проти Динамо – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 26-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 26-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 3 днів: з 25-го по 27 квітня включно, повідомляє УПЛ на своєму офіційному сайті.
"Шахтар не дивлюсь, за Динамо хвилююсь": захисник Олександрії назвав кінцеву мету команди та оцінив шанси на чемпіонство
Головний матч 26-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо пройде у неділю 27 квітня. Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
26 ТУР
25 квітня (п’ятниця)
Інгулець — Олександрія 15:30
Зоря — Лівий Берег 18:00
26 квітня (субота)
Чорноморець — Рух 13:00
ЛНЗ — Кривбас 15:30
Оболонь — Карпати 18:00
27 квітня (неділя)
Ворскла — Верес 13:00
Колос — Полісся 15:30
Шахтар — Динамо 18:00
Динамо било Лівий Берег феєричними голами – унікальне святкування Ярмоленка, топ Шапаренка і Ваната, лють Шовковського