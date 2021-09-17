Вітчизняний футбол вдався до нової спроби вийти на глобальний ринок. Двобій за Суперкубок-2021 між донецьким Шахтарем і київським Динамо можна буде переглянути і за межами України.

Поєдинок за перший трофей сезону можна буде переглянути в прямому ефірі за кордоном, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Трансляція буде доступна за системою pay-per-view (користувач має можливість придбати права на перегляд конкретної події наживо). Легально переглянути матч із україномовним коментарем можна буде в чотирьох країнах – США, Канаді, Сполученому Королівстві та Польщі. Вартість трансляції – 5 доларів.

До слова, поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться у середу, 22 вересня. Початок матчу на НСК Олімпійський о 21:00.

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