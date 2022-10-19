Зустріч з Динамо (3:1) відбувалась у неділю у Львові без глядачів, але кожен охочий міг придбати віртуальний квиток, вартістю від 10 гривень. У вболівальників була можливість зробити внесок будь-якого розміру.

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Як повідомляє сайт "гірників", загалом вдалось зібрати 600 935 гривень. Усі кошти спрямують на відновлення зруйнованого внаслідок обстрілів росіян стадіону "Чемпіон" в Ірпені. До ініціативи долучилась і Setanta Sports, яка передала усі виручені від передплат гроші за 14-16 жовтня.

Вже сьогодні, 19 жовтня, Шахтар проведе матч 8-го туру УПЛ проти Колоса. Зустріч розпочнеться о 17:00 на Арені Львів.

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