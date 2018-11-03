Шахтар – Динамо: Циганик не вірить в атакувальну силу киян

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу Шахтар – Динамо в рамках 14-го туру УПЛ.

"Динамо» дуже важко даються голи. Не думаю, що киян "прорве" у Харкові. Підстав для зрушень немає. Контратаки можуть бути гострими, але в Динамо зараз немає гострого вістря. Таке враження, що воно не заточене.

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У Шахтаря, швидше за все, не буде Марлоса та Тайсона. Степаненко під питанням. Це велика втрата, тому що Тарас більшою мірою відповідає за оборонні функції, які дуже знадобляться проти Динамо, вигризаючи контратаки та перекриваючи вільні зони.

Поставлю в цьому матчі на нічию. Прогнозую, що обидві команди заб’ють і зустріч завершиться з рахунком 1:1", – цитує Циганика видання bookmaker-ratings.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться сьогодні, 3 листопада, початок о 17:00.

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