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Шахтар – Динамо: Тайсон пояснив, чому відмовився пробивати пенальті

08:00 234 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Тайсон пояснив, чому відмовився пробивати пенальті
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Капітан Шахтаря Тайсон поділився враженнями від чвертьфінального матчу Кубка України проти Динамо, в якому "гірники" перемогли у серії післяматчевих пенальті (1:1, пен. 4:3).

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"Чому не пробивав пенальті? Я втомився. Хлопці, які били пенальті, відчували себе більш впевнено. У нас є група, яка тренується, б'є. Головне, що ми пройшли далі.

Шахтар – Динамо – 1:1 (пен. 4:3) – відео голів та огляд матчу

Ми на початку матчу зовсім не грали, виглядали дуже погано, швидко пропустили. Перший тайм був зовсім не на рівні нашої команди. У другому таймі на поле вийшла зовсім інша команда, вдалось забити гол, ми створили величезну кількість моментів.

На жаль, після помилки арбітра вилучили Мораєса. Я не критикую, не хочеться про це говорити. То був ігровий епізод, можливо, арбітр подумав, що Жуніор щось накоїв. Це ускладнило нашу гру.

Команду вітаю, зараз відпочинемо, потім будемо думати про матч чемпіонату", – сказав Тайсон в ефірі ТК Футбол 1.

У півфіналах Кубка України зіграють Шахтар, Інгулець, Зоря та СК Дніпро-1. Жеребкування відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

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Теги
Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо Кубок України Тайсон Тайсон
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