Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киян

КДК УАФ покарав Тайсона за непристойну поведінку в поєдинку 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Капітан Шахтаря Тайсон дискваліфікований на один матч за непристойний жест на адресу вболівальників Динамо під час поєдинку 14-го туру УПЛ. Ще 2 поєдинки дискваліфікації бразилець отримав умовно, повідомляє Tribuna.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Таким чином вінгер не допоможе "гірникам" в поєдинку 15-го туру проти Львова.

Нагадаємо, на 70-й хвилині мату Шахтар – Динамо арбітр поєдинку Микола Балакін зупинив поєдинок через вигуки фанатів киян на адресу Тайсона. Бразилець вважав, що його образили на расистському ґрунті, показав кривдникам середній палець та був вилучений з поля.

Самі ж фанати Динамо згодом заявили, що це був не расизм – їхні вигуки були частиною акції щодо привернення уваги до захисту рідкісного виду сов.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм