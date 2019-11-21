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Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киян

12:10 347 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киян
Расистський скандал на матчі Шахтар – Динамо / ФК Шахтар

КДК УАФ покарав Тайсона за непристойну поведінку в поєдинку 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Капітан Шахтаря Тайсон дискваліфікований на один матч за непристойний жест на адресу вболівальників Динамо під час поєдинку 14-го туру УПЛ. Ще 2 поєдинки дискваліфікації бразилець отримав умовно, повідомляє Tribuna.

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Таким чином вінгер не допоможе "гірникам" в поєдинку 15-го туру проти Львова.

Нагадаємо, на 70-й хвилині мату Шахтар – Динамо арбітр поєдинку Микола Балакін зупинив поєдинок через вигуки фанатів киян на адресу Тайсона. Бразилець вважав, що його образили на расистському ґрунті, показав кривдникам середній палець та був вилучений з поля.

Самі ж фанати Динамо згодом заявили, що це був не расизм – їхні вигуки були частиною акції щодо привернення уваги до захисту рідкісного виду сов.

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Теги
КДК УАФ футбольні фанати Головне Расизм у футболі Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Динамо Динамо УАФ
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