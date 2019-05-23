Шахтар – Динамо: Ступар вказав на помилки арбітра Класичного

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар проаналізував дії Ярослава Козика, який обслуговував матч між донецьким Шахтарем і київським Динамо.

"Ярослав Козик – арбітр ФІФА. Помітно, що психологічно він підготувався до першої в своїй кар'єрі гри між Шахтарем та Динамо. Не було впадань у крайнощі – з одного боку в інший. Він робив те, що вміє. І найголовніший підсумок в тому, що його дії не створили конфронтації на полі і не спричинили післяматчевого ажіотажу.

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Хоча ми розуміємо, що вилучення Шабанова і Хочолави – моменти дискусійні. Точніше, дискусійні перші жовті карточки для захисників Динамо і Шахтаря. Навіть не дискусійні, а формальні – на такому рівні вони були непотрібні. У випадку з Шабановим мав місце фол на брівці в центрі поля, ціна якого, – фолу, – не тягнула на жовту карточку. Та й коли Хочолава отримав перше попередження, то фолив не лише він – мало місце обопільне порушення правил в боротьбі з гравцем Динамо. Не було підстав карати лише одного Хочолаву.

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Щоправда, треба також відзначити, що подальші вилучення Шабанова і Хочолави не були ключовими епізодами в грі. Друге попередження Артема – цілком закономірне, як, власне, і друге попередження Хочолави – адже м'яч летів в напрямку воріт і влучив у виставлену руку. Взагалі, якщо у футболістів були проблеми і нереалізовані задуми на полі, то вини Козика в цьому не було.

Одинадцятиметровий за фол Фернандо проти Циганкова (з жовтою для бразильця) не викликає сумніву. Асистенти також діяли чітко і уважно. Скажу ще про момент на 31-й хвилині, коли Шепелєв стрибнув в ноги Фернандо. Жовта картка – справедлива, а от підстав для червоної дійсно не було. Мотиви цього фолу? За кілька секунд до того Шепелєв програв свою боротьбу, але вважав, що боролися проти нього неправомірно. І, можливо, мав рацію. Козик же не побачив в тому епізоді порушення правил, тому Шепелєв на емоціях стрибнув в ноги Фернандо. За це й отримав справедливе покарання", – цитує Ступара UA-Футбол.

Відзначимо, що Шахтар і Динамо зіграли внічию 1:1. Голами відзначилися Тете та Віктор Циганков відповідно.

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