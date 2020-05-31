Шахтар – Динамо: Степаненко оцінив фол Попова, який позбавив киян гола

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував сутичку з оборонцем Динамо Денисом Поповим.

"Я вискакував і отримав по обличчю. Перевірили через VAR, там було явне порушення. У мене після зіткнення око засльозилось.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

На такій висоті я не міг якось сам підлізти під руку. У стрибку на рівні двох метрів я не міг симулювати удар. Я переглянув повтор, фол був – 100%", – розповів Степаненко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні. Після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці