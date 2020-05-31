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Шахтар – Динамо: Степаненко оцінив фол Попова, який позбавив киян гола

19:57 1228 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Степаненко оцінив фол Попова, який позбавив киян гола
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував сутичку з оборонцем Динамо Денисом Поповим.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Я вискакував і отримав по обличчю. Перевірили через VAR, там було явне порушення. У мене після зіткнення око засльозилось.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

На такій висоті я не міг якось сам підлізти під руку. У стрибку на рівні двох метрів я не міг симулювати удар. Я переглянув повтор, фол був – 100%", – розповів Степаненко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні. Після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

blog_ava
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
19:00
12954
Теги
Динамо Динамо Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Денис Попов Денис Попов
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