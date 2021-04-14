"Сергій зараз набрав гарну форму, забиває, відіграє важливу роль у Динамо. Те, що він пропускає, для них мінус. Але я вважаю, що Луческу знайде, кого поставити, молодих футболістів не бракує. Гадаю, сам Сергій не дуже задоволений тим, що отримав жовту картку.

Шахтар втратив Ісмаїлі перед двобоєм з Динамо

Скільки б матчів не було, із Шахтарем завжди особливий – усі бажають у ньому взяти участь. Тим паче в такій формі, у якій Сидорчук зараз перебуває, для нього це було б добре. Проте часом стається так, що емоції беруть гору, ти дістаєш жовту картку, а потім думаєш: навіщо я це зробив?" – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря з посиланням на Shakhtar News.

Зауважимо, перед очним протистоянням відставання Шахтаря від Динамо складає 7 залікових балів. Сам поєдинок відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19:30.

"Бачив людей, яких мачете розрізали на шматки": полон на Донбасі і шоколадні цукерки для сомалійських піратів