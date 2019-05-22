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Шахтар – Динамо: команди визначились з формою на матч 30 туру УПЛ

12:25 599 Читать на русском
Шахтар – Динамо: команди визначились з формою на матч 30 туру УПЛ
Шахтар – Динамо / соцмережі

Стало відомо, в яких формах футболісти Шахтаря та Динамо вийдуть на газон ОСК Металіст на матч 30 туру УПЛ.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що у матчі 30 туру УПЛ проти Динамо вийде у традиційних помаранчево-чорних кольорах, тоді як кияни зіграють у білій формі.

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Матч розпочнеться о 19:36 на честь чемпіонства "гірників", також після поєдинку на стадіоні виступатимуть артисти Ольга Полякова, MARUV та Гайтана.

Сам матч вже не має жодного турнірного значення, оскільки Шахтар і Динамо забронювали собі 1 та 2 сходинку в турнірній таблиці відповідно.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

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Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція останнього Класичного сезону
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Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо Футбольна форма
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