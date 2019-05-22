Шахтар – Динамо: команди визначились з формою на матч 30 туру УПЛ

Стало відомо, в яких формах футболісти Шахтаря та Динамо вийдуть на газон ОСК Металіст на матч 30 туру УПЛ.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що у матчі 30 туру УПЛ проти Динамо вийде у традиційних помаранчево-чорних кольорах, тоді як кияни зіграють у білій формі.

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Матч розпочнеться о 19:36 на честь чемпіонства "гірників", також після поєдинку на стадіоні виступатимуть артисти Ольга Полякова, MARUV та Гайтана.

Сам матч вже не має жодного турнірного значення, оскільки Шахтар і Динамо забронювали собі 1 та 2 сходинку в турнірній таблиці відповідно.

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