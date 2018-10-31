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Шахтар – Динамо: стало відомо, хто коментуватиме матч

30 жовтня 20:27 2412 Читать на русском
Шахтар – Динамо: стало відомо, хто коментуватиме матч
Беньямін Вербіч / ФК Динамо Київ

Матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо коментуватиме Віктор Вацко.

У суботу, 3 листопада, відбудеться українське класичне Шахтар – Динамо. Транслюватиме поєдинок телеканал Футбол 2, початок о 16:55.

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Як повідомляє сайт каналів Футбол 1/2, коментуватиме головний поєдинок країни Віктор Вацко. Також будуть перед- та післяматчева студія.

Раніше повідомлялось, що до загальної групи "гірників" повернувся Тайсон і бразилець має шанси зіграти проти киян.

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Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
3
дн
:
6
год
:
17
хв
Динамо
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