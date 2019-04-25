Шахтар – Динамо: стала відома дата та час початку матчу 30 туру УПЛ

УПЛ затвердила дати та час початку матчів 29 та 30 турів УПЛ. Відомо, коли Шахтар та Динамо зустрінуться в Харкові.
УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів 29 та 30 турів. Шахтар прийме Динамо у Харкові 22 травня о 19:30.
Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу
29 ТУР
18 травня (субота)
Ворскла – Арсенал-Київ 14:00
Динамо – Маріуполь 17:00
Карпати – Десна 17:00
Олімпік – Чорноморець 19:30
19 травня (неділя)
Олександрія – Львів 14:00
Зоря – Шахтар 17:00
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30 ТУР
21 травня (вівторок)
Чорноморець – Карпати 17:00
Десна – Ворскла 17:00
Арсенал-Київ – Олімпік 19:30
22 травня (середа)
Маріуполь – Олександрія 17:00
Львів – Зоря 17:00
Шахтар – Динамо 19:30