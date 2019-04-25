Шахтар – Динамо: стала відома дата та час початку матчу 30 туру УПЛ

УПЛ затвердила дати та час початку матчів 29 та 30 турів УПЛ. Відомо, коли Шахтар та Динамо зустрінуться в Харкові.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів 29 та 30 турів. Шахтар прийме Динамо у Харкові 22 травня о 19:30.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

29 ТУР

18 травня (субота)

Ворскла – Арсенал-Київ 14:00

Динамо – Маріуполь 17:00

Карпати – Десна 17:00

Олімпік – Чорноморець 19:30

19 травня (неділя)

Олександрія – Львів 14:00

Зоря – Шахтар 17:00

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30 ТУР

21 травня (вівторок)

Чорноморець – Карпати 17:00

Десна – Ворскла 17:00

Арсенал-Київ – Олімпік 19:30

22 травня (середа)

Маріуполь – Олександрія 17:00

Львів – Зоря 17:00

Шахтар – Динамо 19:30