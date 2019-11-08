Шахтар – Динамо: Сопко спробував передбачити переможця Класичного

Футбольний експерт Олександр Сопко пояснив, чого варто очікувати від ключового матчу 14-го туру УПЛ.

"Команди дуже добре знають одна одну і знають завдяки чому можуть перемогти. І одна і друга команди мають свій стиль, свою відпрацьовану тактику, яка приносить їм результат. Все залежить від фізичної готовності втілити в життя свою тактику. І наскільки гравці проявлять самовіддачу на полі.

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Також в таких іграх, як правило, перемагає той, хто зробить менше грубих помилок. Найчастіше матчі між такими командами виграються не за рахунок того, що один з суперників на голову вищий від другого, а саме за рахунок помилки. Останні ігри між Шахтарем і Динамо – "на тоненького". У всіх матчах суперники мають багато шансів і можливостей для перемоги. У кого вийде реалізувати свою перевагу, той і переможе в цій грі", – цитує Сопка terrikon.

Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться 10 листопада, початок о 17:00. Нагадаємо, після 13-ти турів УПЛ "гірники" випереджають киян на 10 очок.

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