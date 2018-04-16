Шахтар – Динамо: що говорять цифри. 5 факторів, за рахунок яких Хацкевич обіграв Фонсеку

Футбол 24 за допомогою статистики Wyscout знайшов 5 факторів, завдяки яким Олександр Хацкевич переграв Паулу Фонсеку в матчі 27 туру УПЛ Шахтар – Динамо (0:1).

1. Компактність

Сергія Реброва вже давно немає в Динамо, але культивована ним "компактність" віддано служить на благо клубу і далі.

Усереднені позиції також дозволяють з упевненістю говорити про це.

"Ширина" усереднених позицій киян – 42 метри, "глибина" – 44 метри.

Завдяки Кайоде в кінці поєдинку "глибина" позицій "гірників" склала 47 метрів. А "ширина" – 50 метрів, на цілих 8 метрів ширше розташування киян. Що досить типово для команд, що долають "компактну" оборону.

2. Нейтралізація Ісмаїлі і Тайсона

Розподіл атак Шахтаря досить показовий. 19 – лівим флангом, 24 – по центру і 4 – правим флангом. 76% всієї гостроти прийшло з центральної зони (0,95 xG*). І, увага: фланг Бутка з його 4 атаками виявився гострішим (13% і 0,17 xG) від флангу Ісмаїлі з його 19 атаками (11% і 0,13 xG).

*- XG (Очікувані голи)

Метрика, що показує ймовірність кожного удару завершитися голом в залежності від позиції, з якої наноситься удар, дій перед ударом, частини тіла, якою удар наноситься, типу атаки і т. д. Розрахунок грунтується на історичних даних. Аналіз очікуваних голів дозволяє оцінювати в першу чергу створення моментів, а не випадкову реалізацію.

Відсоток гостроти (ймовірність завершення атаки голом – xG) створеної Шахтарем через центр дивує через високу щільність в середній лінії киян. У той же час, звично продуктивний лівий фланг був гостями успішно нейтралізований. Правий – атакував рідко, але влучно, що не дивно – компактна і досить вузька оборона Динамо навіть теоретично не могла встигати закривати всю ширину поля.

Однак, якщо Бутко і опинявся без опіки для виконання передачі або навісів (3 точних навіси з 5), то Ісмаїлі такої свободи не мав. Практично всі його навісні передачі з флангу виконувалися під тиском (1 точний навіс з 6, та й це передача на Бутка).

1 успішний обіграш за 90+хвилин від Ісмаїлі

В атаці бразилець виграв 4 (!) єдиноборства з 7. Томаш Кендзьора виграв у Ісмаїлі 4 єдиноборства з 7 (при 2 "нейтральних"). По суті, Ісмаїлі був успішнішим лише раз.

Бразилець віддав 14 передач вперед і 37 назад і упоперек: в тому числі 14 на Тайсона і 16 на Фреда. Від Тайсона Ісмаїлі прийняв 24 (!) передачі. Наприклад, Алану Патріку Тайсон відпасував лише 4 рази, Фреду – 5, Марлосу – 4.

Динамо дуже організовано закривало периметр штрафного і особливих регулярних варіантів, крім як "розширити" атаку на фланг – не було.

Тайсон, не маючи вільних зон, був змушений дуже часто йти в обіграш і звично зміщуватися в центр (успішними з 16 спроб обведення виявилися 15). Бразилець зібрав на собі 9 (!) фолів та частіше за інших "в дурнях" залишав Гармаша – 8 разів. Але те, що Гармаш перешкоджав –похвально. Без опору Тайсон міг би і в штрафний проникати. А так 0 ударів по воротах від бразильця та 0 "ключових" передач. Упоперек і назад Тайсон віддав 28 разів, вперед – 18. З Кендзьорою Тайсон зіткнувся 4 рази: 2 перемоги, 2 нейтральних результати.

3. Втрати м'яча Шахтарем і нейтралізація Фреда

Шахтар в попередніх 5 поєдинках здійснював в середньому по 44,7 втрат. У матчі з Динамо – 49.

9 втрат у Фреда (4,7 за 5 поєдинків до того), 8 у Ісмаїлі (5,1), у Бутко і Тайсона – по 7 (3,3 і 5,4 відповідно).

Шепелєв став справжнім кошмаром Фреда

Лічені рази бразильцю вдавалося звільнитися від опонента. Давався взнаки не великий тактичний досвід киян. Кілька разів півзахисники Динамо губилися при виборі суперника для протидії. Вилилося це в небезпечний епізод в першому таймі і комбінацію Фред - Патрік - Марлос з ударом останнього.

Фред виконав лише 20 передач вперед, при 3 назад і 38 упоперек. З 20 вперед точними виявилися лише 15 (75%). Небезпечних передач – 0, "ключових" передач – 0. 1 успішний обіграш з 2 спроб. 37% виграних єдиноборств (11 з 30): 25% успішних в обороні і 60% успішних в атаці. 1 удар повз ворота. 24 передачами Фред обмінявся з Ісмаїлі (віддав 8), 22 – з Аланом Патріком, з Тайсоном – 9 (віддав 4), з Марлосом – 7 (віддав 4).

Фред вступив з Шепелєвим в 10 єдиноборств і досяг успіху в... 2! Мабуть, це найкраща ілюстрація того, чому Шахтарю мало що вдавалося, незважаючи на пристойну перевагу у володінні м'ячем. Загальна успішність Шепелєва в єдиноборствах – 50% (14 з 28).

50,8 втрат в середньому було у Динамо в 5 останніх поєдинках, 53 – в грі з Шахтарем.

7 втрат у Вербіча (6,1 в середньому за 5 поєдинків) і Піваріча (4), 6 у Шепелєва (3,1) і Шабанова (3,5). 4 втрати – це передачі назад або упоперек, чого на такому рівні допускати не можна.

4. Тактика дрібного фолу

Динамо не гребувало дрібним фолом, який класно допомагав виправляти командні помарки, в тому числі при переходах з фази атаки в фазу оборони. В середньому за останні 5 поєдинків кияни порушували правила 15,6 разів. Але в Харкові цифра зросла до 27. Лідерами є Гармаш і Вербіч: у обох по 7 порушень. Зазвичай така кількість фолів – це плановий показник Степаненка в матчі ЛЧ з Реалом або Барселоною. 4 рази сфолив Шепелєв.

5. Динамо ще має, де додавати

Те, що Бєсєдін не випадав з ігрових побудов – очевидно. Він і активно створював позиційні перешкоди (3 перехоплення), і старався в єдиноборствах (по 8 в атаці та обороні). Завдав 3 з 11 загальнокомандних ударів по воротах.

Для того, щоб Динамо виглядало ще більш солідно, треба підвищувати якість деяких аспектів. Наприклад: 2 вдалі обіграші в 3 спробах – це добре. Але ось 2 виграних єдиноборства з 8 в атаці (25%) – замало. 3 успішних єдиноборства "вгорі" з 11 (27%) – замало.

5 програних єдиноборств з 6 Ісмаїлі – це не смертельно, враховуючи різницю в "швидкісних" показниках. А вже 7 програних єдиноборств з 11 парі Хочолава-Ракицький (при двох "нейтральних") – це погано. Не завжди Артем міг якісно поборотися і дочекатися підкріплення. Віддав Артем тільки 14 передач, прийняв же –18.

Можливо, заміна на Мбокані і викликана зі складнощами, які виникли у Бєсєдіна з парою центральних захисників Шахтаря. Але сказати, що конголезець набагато краще досягав успіху, не можна: 2 перемоги в "дуелях" з Хочолавою та 7 – з Ракицьким.

Є резерви у Динамо і на флангах атаки. Циганков за матч віддав 13 передач, отримав – 12. Вербіч же прийняв цілих 29 (!) передач, а віддав лише – 18. Багато в чому провина цьому – 1 успішний обіграш з 7. Якщо замінити половину цих втрат передачами, можна розраховувати на більшу кількість атак, а як наслідок – і ударів по воротах.

У Циганкова – 3 успішні обіграші з 4 спроб. І одна "ключова" передача на Бєсєдіна в першому таймі. Але факт, що Віктор за 90 хвилин віддав лише 1 неточну передачу в фінальну третину – так само залишає Динамо резерви. У Вербіча 3 такі успішні дії з 4.