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Шахтар – Динамо: Шевченко та Шовковський відвідають матч

16:17 183 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Шевченко та Шовковський відвідають матч
Олександр Шовковський і Андрій Шевченко / Фото: соцмережі

На центральний матч 14 туру УПЛ завітають тренери збірної України.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його асистент Олександр Шовковський відвідають центральний матч 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо, повідомляє портал Команда 1.

Динамо зіграє проти Шахтаря – результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України

У листопаді збірна України зіграє в Лізі націй зі Словаччиною (16 листопада), а також проведе товариський матч з Туреччиною (20 листопада).

Матч Шахтар – Динамо відбудеться в завтра, 3 листопада. Початок – о 17.00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Шовковський, Шевчук та інші відомі фахівці розпочали навчання на тренерську категорію PRO

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
22
год
:
13
хв
Динамо
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Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Динамо Динамо Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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22
год
:
13
хв
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17:00
Динамо
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