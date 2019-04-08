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ШАХТАР - ДИНАМО ІНГУЛЕЦЬ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Динамо: Шевченко поділився враженнями від матчу

10:31 29 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Шевченко поділився враженнями від матчу
Андрій Шевченко / фото: О. Осипов

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував підсумок чвертьфінального поєдинку Кубка України між Шахтарем та Динамо, за підсумками якого "гірники" пройшли у наступний раунд змагань після серії пенальті.

57’ Жуніор Мораєс
69’ Жуніор Мораєс
 
Денис Гармаш 9’
Денис Гармаш 61’
9’ Денис Гармаш
57’ Жуніор Мораєс
61’ Денис Гармаш
69’ Жуніор Мораєс

"Це був дуже хороший, принциповий матч, велике протистояння клубів з високим рівнем напруги, яке тримало усіх протягом двох з половиною годин.

Визначились усі півфіналісти Кубка України

Обидві команди показали комбінаційну атакувальну гру, високий рівень підготовки гравців. Від таких поєдинків виграє наш уболівальник і весь український футбол", – передає слова Шевченка FootBoom.

Шахтар переграв Динамо у серії пенальті – драма в 1/4 Кубка України з двома вилученнями

Теги
Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Динамо Динамо Кубок України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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