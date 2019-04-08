Шахтар – Динамо: Шевченко поділився враженнями від матчу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував підсумок чвертьфінального поєдинку Кубка України між Шахтарем та Динамо, за підсумками якого "гірники" пройшли у наступний раунд змагань після серії пенальті.

"Це був дуже хороший, принциповий матч, велике протистояння клубів з високим рівнем напруги, яке тримало усіх протягом двох з половиною годин.

Визначились усі півфіналісти Кубка України

Обидві команди показали комбінаційну атакувальну гру, високий рівень підготовки гравців. Від таких поєдинків виграє наш уболівальник і весь український футбол", – передає слова Шевченка FootBoom.

Шахтар переграв Динамо у серії пенальті – драма в 1/4 Кубка України з двома вилученнями