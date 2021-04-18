"Динамівці вже чемпіони. В цьому році вони сильніші. Подивіться, яка ігрова дисципліна у Динамо. В Шахтаря такої немає. "Гірники" катають м'яч без ударів по воротах. Вже немає того футболу, що раніше був. Схожа гра у Манчестер Сіті, але у них є передачі на загострення і агресія. Я не бачив, де Шахтар міг забити. Не було жодного моменту. Киян влаштовувала нічия, але вони виграли всю боротьбу, а гравці Шахтаря, таке враження, були задоволені тим, що у них є. Було враження, що гра Шахтаря просто розвалилася.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Кого зі складу Динамо можна виділити? Вся команда хороша. Гравці відмінно відпрацювали, перевершили суперника, створили моменти, заробили та реалізували пенальті. Динамо було сильнішим і закономірно стане чемпіоном. Мої вітання!

Динамо може ще й Кубок України взяти. Це все заслуга Луческу. Вболівальники, які були проти нього, тепер будуть за, тому що нікуди не дінешся. Виграли Суперкубок, тепер чемпіонство і буде ще Кубок України. У турнірній таблиці відрив від Шахтаря 10 очок, а може бути ще більше.

Таке враження, що у Динамо в цьому матчі було мотивації на дві голови вище. Гравці Шахтаря всю боротьбу програли. Вийшли на поле, немов "у квадрат" пограти – ніякі", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, після перемоги в Класичному Динамо випереджає Шахтар на 10 очок. Вже в наступному турі команда Луческу може стати чемпіоном вперше за 5 років.

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