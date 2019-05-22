toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Динамо: Сабо похвалив киян за високий пресинг

22 травня 22:38 454 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Сабо похвалив киян за високий пресинг
Йожеф Сабо / Телеканал "Футбол"

Екс-керманич збірної України, експерт телеканалу "Футбол" Йожеф Сабо поділився емоціями після поєдинку між донецьким Шахтарем і київським Динамо (1:1).

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Динамівці пресингували вже на чужій половині поля і не давали бразильцям приймати м'яч.

Хацкевич пояснив, чого не вистачає Динамо для боротьби за титул

Було цікаво, тому що йшла атака на атаку. Циганков у Динамо – провідний футболіст. А от про іноземців киян цього не скажеш. Вилучення Шабанова? Йому потрібно було відразу давати червону картку за фол останньої надії", – заявив Сабо в ефірі програми "Тур Онлайн".

Відзначимо, що Шахтар і Динамо зіграли внічию 1:1. Голами відзначилися Тете та Віктор Циганков відповідно.

Шахтар розписав з Динамо "бойовий мир" у Класичному з парадом карток та двома вилученнями

blog_ava
Динамо завершує перемовини з іноземним тренером – він може прибути на матч проти Львова
12:27
10058
Теги
Динамо Динамо Шахтар - Динамо Йожеф Сабо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
19
хв
Ам'єн
22:05
Генгам
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук