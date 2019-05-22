Шахтар – Динамо: Сабо похвалив киян за високий пресинг

Екс-керманич збірної України, експерт телеканалу "Футбол" Йожеф Сабо поділився емоціями після поєдинку між донецьким Шахтарем і київським Динамо (1:1).

"Динамівці пресингували вже на чужій половині поля і не давали бразильцям приймати м'яч.

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Було цікаво, тому що йшла атака на атаку. Циганков у Динамо – провідний футболіст. А от про іноземців киян цього не скажеш. Вилучення Шабанова? Йому потрібно було відразу давати червону картку за фол останньої надії", – заявив Сабо в ефірі програми "Тур Онлайн".

Відзначимо, що Шахтар і Динамо зіграли внічию 1:1. Голами відзначилися Тете та Віктор Циганков відповідно.

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