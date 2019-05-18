Шахтар – Динамо: Русин пропустить матч – у Хацкевича не залишилось форвардів

У Динамо перед поєдинком проти Шахтаря не залишилось готових нападників, які могли б вийти на поле.

У матчі 29 туру чемпіонату України проти Маріуполя нападник Динамо Назарій Русин отримав жовту картку, яка стала для нього четвертою у поточному сезоні, відтак форвард не зможе зіграти проти Шахтаря.

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Після матчу проти Маріуполя наставник "біло-синіх" Олександр Хацкевич заявив, що у команди перед матчем проти Шахтаря немає готових форвардів, адже Артем Бєсєдін після травми ще не готовий грати на повну.

Нагадаємо, також у Динамо травмований Фран Соль, а також Беньямін Вербіч, який у цьому сезоні іноді виступав на позиції нападника.

Поєдинок 30 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо відбудеться у середу, 22 травня, початок матчу запланований на 19:30.

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