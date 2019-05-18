toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Шахтар – Динамо: Русин пропустить матч – у Хацкевича не залишилось форвардів

18 травня 20:23 1279 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Русин пропустить матч – у Хацкевича не залишилось форвардів
Назарій Русин / Футбол 24

У Динамо перед поєдинком проти Шахтаря не залишилось готових нападників, які могли б вийти на поле.

 

У матчі 29 туру чемпіонату України проти Маріуполя нападник Динамо Назарій Русин отримав жовту картку, яка стала для нього четвертою у поточному сезоні, відтак форвард не зможе зіграти проти Шахтаря.

Динамо – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Після матчу проти Маріуполя наставник "біло-синіх" Олександр Хацкевич заявив, що у команди перед матчем проти Шахтаря немає готових форвардів, адже Артем Бєсєдін після травми ще не готовий грати на повну.

Нагадаємо, також у Динамо травмований Фран Соль, а також Беньямін Вербіч, який у цьому сезоні іноді виступав на позиції нападника.

Поєдинок 30 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо відбудеться у середу, 22 травня, початок матчу запланований на 19:30.

Динамо перемогло Маріуполь у цікавому матчі та відтермінувало чемпіонство Шахтаря

blog_ava
Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
4195
Теги
Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Шахтар - Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо - Маріуполь Назарій Русин Назарій Русин
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
30
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук