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Шахтар – Динамо: розпочався продаж квитків на останнє Класичне нинішнього сезону

14 травня 06:00 1125 Читать на русском
Шахтар – Динамо: розпочався продаж квитків на останнє Класичне нинішнього сезону
Шахтар – Динамо / фото: ФК Шахтар

Стартував продаж квитків на матч 30-го туру чемпіонату України, в якому Шахтар зіграє проти Динамо.

 

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про початок продажу квитків на поєдинок 30-го туру проти київського Динамо.

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Вартість однієї перепустки – від 40 гривень. Придбати їх можна в касах ОСК Металіст, а також онлайн на сайті "гірників". Власники абонементів на домашні матчі Шахтаря сезону-2019/20 можуть відвідати гру безкоштовно.

Нагадаємо, матч 30-го туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться в Харкові на ОСК Металіст 22 травня. Донеччани офіційно можуть здобути чемпіонський титул у 29-у турі, якщо обіграють Зорю.

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