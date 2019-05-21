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Шахтар – Динамо: прогноз Алієва на матч 30 туру УПЛ

14:25 734 Читать на русском
Шахтар – Динамо: прогноз Алієва на матч 30 туру УПЛ
Олександр Алієв / соцмережі

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв зробив свій прогноз на матч 30 туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

 

"Невідомо, в якому складі на цей поєдинок вийде Шахтар. Якщо практику отримають запасні, то у киян, думаю, буде більше шансів на успіх. Тим більше що для біло-синіх це матч престижу. Думаю, Динамо переможе з рахунком 2:1", – цитує Алієва Команда 1.

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Поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться завтра, 22 травня, о 19:30 на ОСК Металіст. "Гірники" та кияни вже точно завершать чемпіонат на 1 та 2 позиції відповідно, а тому матч не має жодного турнірного значення для обох команд.

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Динамо Динамо Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Олександр Алієв Олександр Алієв
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