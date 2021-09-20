Комітет арбітрів УАФ визначив склад суддівської бригади на поєдинок між Динамо і Шахтарем в рамках Суперкубка України.

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 22 вересня. Стартовий свисток на столичному НСК Олімпійський пролунає о 21:00. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку проведе "Футбол 24".

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Головним арбітром зустрічі буде Андрій Коваленко із Полтави. Йому допомагатимуть Семен Шлончак та Андрій Скрипка. Четвертий рефері – Ігор Пасхал. За VAR відповідатиме Євген Арановський, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, що поєдинок за Суперкубок України-2021 мав відбутися ще в липні, але УПЛ перенесла гру через участь низки гравців обох команд у чемпіонаті Європи. До слова, це буде перша тренерська дуель Мірчі Луческу та Роберто Де Дзербі.

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