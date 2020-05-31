Шахтар – Динамо: Попов іронічно відреагував на скасований гол – захисник заручився підтримкою авторитетного експерта

Молодий захисник Динамо Денис Попов вважає несправедливим скасування гола киян у матчі проти Шахтаря (1:3).

Денис Попов опублікував в Instagram думку колишнього глави арбітрів чемпіонату Англії Кіта Хакетта. Експерт переконаний, що у скандальному епізоді Класичного Попов не винен, а скасовувати гол Динамо не було причин.

Степаненко симулював, гол Динамо скасували несправедливо, – екс-глава арбітрів АПЛ

Від себе 21-річний захисник додав іронічні аплодисменти для українських арбітрів і смайли, які символізують нецензурну лексику. Варто відзначити, що головним арбітром поєдинку була Катерина Монзуль.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні.

Шахтар – Динамо: Київ закручує інтригу – 30 хвилин футболу, тайм знущання, ветерани і заміни вирішили все