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Шахтар – Динамо: Попов іронічно відреагував на скасований гол – захисник заручився підтримкою авторитетного експерта

31 травня 23:03 946 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Попов іронічно відреагував на скасований гол – захисник заручився підтримкою авторитетного експерта
Денис Попов та Алан Патрік / Фото ФК Шахтар

Молодий захисник Динамо Денис Попов вважає несправедливим скасування гола киян у матчі проти Шахтаря (1:3).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Денис Попов опублікував в Instagram думку колишнього глави арбітрів чемпіонату Англії Кіта Хакетта. Експерт переконаний, що у скандальному епізоді Класичного Попов не винен, а скасовувати гол Динамо не було причин.

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Від себе 21-річний захисник додав іронічні аплодисменти для українських арбітрів і смайли, які символізують нецензурну лексику. Варто відзначити, що головним арбітром поєдинку була Катерина Монзуль.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні.

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Теги
Катерина Монзуль Шахтар Шахтар Динамо Динамо Денис Попов Денис Попов Шахтар - Динамо
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