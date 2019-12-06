Шахтар – Динамо: поліції не вдається допитати арбітра скандального матчу щодо проявів расизму

Арбітр Микола Балакін, який працював у полі під час матчу Шахтар – Динамо у 14-му турі УПЛ, уникає спілкування з представниками поліції стосовно інциденту з проявами расизму вболівальниками киян.

Слідчі хочуть поспілкуватись з рефері та взяти в нього свідчення стосовно епізоду у тому матчі, коли він зупинив гру через невдоволення капітана Шахтаря Тайсона поведінкою фан-сектору киян, з якого було чутно імітування звуків мавп, стверджує Dynamo Nation.

Динамо отримало суворе покарання від КДК УАФ за інцидент з Тайсоном

Тоді Балакін припинив матч і завів команди у підтрибунне приміщення, а вже за кілька хвилин гравці повернулись на поле і арбітр вилучив Тайсона за показаний середній палець у бік фан-сектору Динамо.

Наступного дня після матчу управління Національної поліції у Харкові повідомило про відкриття кримінального провадження щодо поведінки вболівальників Динамо.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, керуючись саме рапортом Балакіна, покарав Динамо проведенням одного матчу УПЛ без глядачів та штрафом у 500 тисяч гривень, а також дискваліфікував Тайсона на один матч. Кияни вже оскаржили рішення КДК, а тому матч без глядачів, у випадку підтвердження покарання, буде зіграний вже наступного року.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм