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Шахтар – Динамо: поліції не вдається допитати арбітра скандального матчу щодо проявів расизму

21:20 385 Читать на русском
Шахтар – Динамо: поліції не вдається допитати арбітра скандального матчу щодо проявів расизму
Микола Балакін (ліворуч) / фото: Шахтар

Арбітр Микола Балакін, який працював у полі під час матчу Шахтар – Динамо у 14-му турі УПЛ, уникає спілкування з представниками поліції стосовно інциденту з проявами расизму вболівальниками киян.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Слідчі хочуть поспілкуватись з рефері та взяти в нього свідчення стосовно епізоду у тому матчі, коли він зупинив гру через невдоволення капітана Шахтаря Тайсона поведінкою фан-сектору киян, з якого було чутно імітування звуків мавп, стверджує Dynamo Nation.

Динамо отримало суворе покарання від КДК УАФ за інцидент з Тайсоном

Тоді Балакін припинив матч і завів команди у підтрибунне приміщення, а вже за кілька хвилин гравці повернулись на поле і арбітр вилучив Тайсона за показаний середній палець у бік фан-сектору Динамо.

Наступного дня після матчу управління Національної поліції у Харкові повідомило про відкриття кримінального провадження щодо поведінки вболівальників Динамо.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, керуючись саме рапортом Балакіна, покарав Динамо проведенням одного матчу УПЛ без глядачів та штрафом у 500 тисяч гривень, а також дискваліфікував Тайсона на один матч. Кияни вже оскаржили рішення КДК, а тому матч без глядачів, у випадку підтвердження покарання, буде зіграний вже наступного року.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Микола Балакін Микола Балакін Расизм у футболі Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон
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