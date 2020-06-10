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Шахтар – Динамо: поліція закрила справу щодо расистського скандалу з Тайсоном

17:30 675 Читать на русском
Шахтар – Динамо: поліція закрила справу щодо расистського скандалу з Тайсоном
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Кримінальне провадження про расизм на матчі донецького Шахтаря та київського Динамо завершене.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Справу про образи Тайсона на расовому підгрунті закрили ще в лютому, повідомила поліція Харківської області у відповідь на запит Радіо Свобода.

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"Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових дій) 24 лютого 2020 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження", – заявили в поліції. Зазначається, що правоохоронці не відповіли на питання видання, чи оголошували комусь підозру в межах цього провадження.

Нагадаємо, Тайсон показав середній палець фанатам Динамо 10 листопада у Харкові під час матчу 14-го туру УПЛ після того, як почув на свою адресу расистські вигуки. Арбітр матчу Микола Балакін за неспортивну поведінку показав бразильцю червону картку. Пізніше КДК УАФ дискваліфікував капітана Шахтаря за цей жест на один матч. Динамо було покаране поєдинком без глядачів і штрафом.

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Теги
Динамо Динамо Расизм у футболі Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар
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