Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував нічию з Динамо (1:1) в Класичному та успіхи команди в сезоні.

"Завдяки чому вдалося виграти чемпіонат? Ми були набагато кращі, ніж суперники, продовжували грати амбіційно за будь-яких умов. Навіть сьогодні в матчі, який нічого не вирішував, команда себе показала. На всіх рівнях Шахтар був значно сильніший, тому це чемпіонство абсолютно заслужене.

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Яке Динамо сильніше: на початку сезону чи зараз? Я не хочу багато говорити про опонентів. Динамо – сильний суперник, наш основний суперник. Однак протягом сезону ми були сильнішими, тому виграли титули.

Деколи Шахтар недооцінюють, умови в нас складні. Такі успіхи можливі тільки з дуже сильним колективом. Не можу не сказати про президента клубу, який продовжує підживлювати Шахтар. Його заслуга величезна.

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Я дуже задоволений матчем з Динамо. Команда мала ротацію, сьогодні грало багато молодих хлопців. Вони відповіли своїм футболом дуже позитивно. Чи отримають деякі футболісти дострокову відпустку до кінця сезону? Скоріш за все, шанси отримають юні футболісти, вони гратимуть у наступних двох матчах, які нічого не означають.

Яке моє чемпіонство з Шахтарем було найважчим? Всі були важкими. Цього сезону ми втратили багатьох основних виконавців, прийшли новачки. Це був складний рік, але ми гідно його провели. Перше чемпіонство було особливим, але всі три – важкими.

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Чи залишуся я в Шахтарі на наступний сезон? Все вказує на те, що так. В мене ще один рік контракту. Чи цікаво мені в Україні? Звичайно. Запах титулів спонукає до прогресу. Я люблю футбол, неймовірно обожнюю те, чим займаюся.

Звичайно, хотілось би більше людей на трибунах, у такій країні вболівальники повинні краще ходити на футбол. Відповідальні особи мусять працювати над розв'язанням цієї проблеми. За останні 3 роки я не бачив, щоб хтось навіть пальцем поворухнув для покращення ситуації.

Формат чемпіонату? Я б хотів грати в лізі з 16 командами. Це не думка клубу, а моє особисте бачення", – розповів Фонсека.

Відзначимо, що Шахтар і Динамо зіграли внічию 1:1. Голами відзначилися Тете та Віктор Циганков відповідно.

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