Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями від чвертьфінального поєдинку Кубка України проти Динамо (1:1, пен. 3:4).

"Повинен сказати, що це було чудове видовище: зустрілися дві великі команди. Динамо було краще в першому таймі, ми були надто пасивними, щось вичікували, початок атак кілька разів було не зовсім точним. Це дозволяло Динамо кілька разів виходити в небезпечні контратаки.

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У перерві ми скорегували багато деталей, хлопці зрозуміли, що треба грати з іншою інтенсивністю, в іншому темпі, і другий тайм був повністю за нами. Ми створили достатню кількість моментів, які треба було реалізовувати. Впевнений, якби команди залишилися в повних складах, все могло б скластися зовсім по-іншому.

Обидві команди грали вдесятьох, без особливого ризику, розуміючи, що помилка буде фатальною. У серії пенальті ми також були компетентні. Сьогодні у нас величезна радість. Андрій Пятов зробив два фантастичних сейви", – цитує Фонсеку видання sportarena.

У півфіналах Кубка України зіграють Шахтар, Інгулець, Зоря та СК Дніпро-1. Жеребкування відбудеться 8 квітня, початок о 14:00.

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