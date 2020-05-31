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Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

20:12 792 Читать на русском
Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / Сайт Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру підсумував виступ своєї команди у матчі 24 туру УПЛ проти Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Ми розглядаємо наступний матч, як найголовніший, не думаємо про три-чотири. З початку сезону ми намагаємося віддавати все найкраще, не завжди все добре виходило, були моменти не найкращі. Це відбувається з будь-якою командою. У нас завжди є мета – виграти будь-який матч. Побити якийсь рекорд або оформити раннє чемпіонство не є нашою ціллю. Якщо зможемо побити рекорд, здобути титул якомога раніше – буде ще краще.

Після паузи ми провели треті збори, такого ніколи не було. Беручи це до уваги, абсолютно нормально, що команда показує певну дискоординацию в деяких матчах. Тому за два місяці паузи втрачається те, що потрібно для гри. Нам потрібно час, щоб команда повернулася до своєї динаміки гри і почувалася комфортно, як в атаці, так і в обороні.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Ми і Динамо провели ретельні тестування, тому страху заразитися не було. Гадаю, зараз футбол показує всім, як діяти в цій ситуації. Я не питав, але думаю, що в нашій команді ніхто не боявся.

Чи хотів я змінювати когось ще в першому таймі, коли все було не надто добре? У таких ситуаціях тренер завжди має два шляхи – пояснити помилки тим, хто є на полі, або ставити нових. Для мене робити заміни в першому таймі – ненормально. Все йшло не надто добре, Динамо було кращим, а нам взагалі нічого не вдавалося. Можливо, наша інтуїція допомогла нам зробити заміни в певні зони і перетворити складну ситуацію в смачну перемогу. Це перемога наших гравців", – заявив Каштру в ефірі YouTube-каналу Шахтаря.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

blog_ava
Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці
18:55
5986
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Головне Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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