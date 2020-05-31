Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру підсумував виступ своєї команди у матчі 24 туру УПЛ проти Динамо.

"Ми розглядаємо наступний матч, як найголовніший, не думаємо про три-чотири. З початку сезону ми намагаємося віддавати все найкраще, не завжди все добре виходило, були моменти не найкращі. Це відбувається з будь-якою командою. У нас завжди є мета – виграти будь-який матч. Побити якийсь рекорд або оформити раннє чемпіонство не є нашою ціллю. Якщо зможемо побити рекорд, здобути титул якомога раніше – буде ще краще.

Після паузи ми провели треті збори, такого ніколи не було. Беручи це до уваги, абсолютно нормально, що команда показує певну дискоординацию в деяких матчах. Тому за два місяці паузи втрачається те, що потрібно для гри. Нам потрібно час, щоб команда повернулася до своєї динаміки гри і почувалася комфортно, як в атаці, так і в обороні.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Ми і Динамо провели ретельні тестування, тому страху заразитися не було. Гадаю, зараз футбол показує всім, як діяти в цій ситуації. Я не питав, але думаю, що в нашій команді ніхто не боявся.

Чи хотів я змінювати когось ще в першому таймі, коли все було не надто добре? У таких ситуаціях тренер завжди має два шляхи – пояснити помилки тим, хто є на полі, або ставити нових. Для мене робити заміни в першому таймі – ненормально. Все йшло не надто добре, Динамо було кращим, а нам взагалі нічого не вдавалося. Можливо, наша інтуїція допомогла нам зробити заміни в певні зони і перетворити складну ситуацію в смачну перемогу. Це перемога наших гравців", – заявив Каштру в ефірі YouTube-каналу Шахтаря.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці