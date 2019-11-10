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Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

20:20 830 Читать на русском
Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / Офіційний сайт Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру не захотів обговорювати ігрові моменти матчу 14 туру УПЛ проти Динамо (1:0). Натомість керманич "гірників" виступив із заявою щодо расистського скандалу, який відбувся у другому таймі.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Мої гравці сьогодні вкотре проявили свій характер, який вони показували протягом всього матчу.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Хочу підтримати всіх, хто страждає від расизму, тих хлопців, які постраждали сьогодні. Прояви расизму неприпустимі. Це було, є, і буде ганьбою для всіх. Всі разом ми повинні боротися проти цього щодня, щохвилини, щосекунди", – підкреслив Каштру на післяматчевій прес-конференції, яку знімав YouTube-канал Шахтаря.

Нагадаємо, матч зупиняли на 70-й хвилині через расистські вигуки на адресу капітана донеччан Тайсона. Бразилець відповів непристойним жестом і був вилучений з поля.

Шахтар обіграв Динамо у скандальному матчі УПЛ з вилученням і травмами – команда Михайличенка опустилася на 4-е місце

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Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу
19:44
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Теги
Расизм у футболі Шахтар - Динамо Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар Шахтар
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