Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру не захотів обговорювати ігрові моменти матчу 14 туру УПЛ проти Динамо (1:0). Натомість керманич "гірників" виступив із заявою щодо расистського скандалу, який відбувся у другому таймі.

"Мої гравці сьогодні вкотре проявили свій характер, який вони показували протягом всього матчу.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Хочу підтримати всіх, хто страждає від расизму, тих хлопців, які постраждали сьогодні. Прояви расизму неприпустимі. Це було, є, і буде ганьбою для всіх. Всі разом ми повинні боротися проти цього щодня, щохвилини, щосекунди", – підкреслив Каштру на післяматчевій прес-конференції, яку знімав YouTube-канал Шахтаря.

Нагадаємо, матч зупиняли на 70-й хвилині через расистські вигуки на адресу капітана донеччан Тайсона. Бразилець відповів непристойним жестом і був вилучений з поля.

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