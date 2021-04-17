"Нам потрібно було перемогти, але ми прекрасно розуміли, що Динамо буде глибоко закриватися в обороні. Сьогодні практично не було моментів – ні біля воріт Динамо, ні біля наших. У першому таймі ми створили один момент з Соломоном, ні у все. Більше явних гольових ситуацій у обох команд не було.

Динамо було настільки компактним, що у наших вінгерів не було жодного простору. Було дуже складно зламати оборону суперника. Наших флангових захисників також дуже добре накривали, що не дозволяло діставатися до завершальної стадії.

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Коли Динамо отримало пенальті, наша команда вже почувалася невпевнено, але коли вони забили, стало ще гірше. Динамо мало відрив у 7 очок, і вони вже досить комфортно почувалися протягом гри. Психологічна складова була дуже важлива сьогодні. Було дуже багато неточних передач – коли відбирали м'яч на одному з флангів, потрібно було його змінювати, а ми намагалися атакувати, де відібрали, і втрачали м'яч знову.

Якщо говорити про пенальті, я його ще не бачив. Маркос каже, що практично не торкнувся суперника, що я можу сказати ще. У жодному випадку не буду говорити про суддівство, пояснюючи цим нашу невдачу.

Відставка? Я готовий до всього, моє життя завжди будувалося навколо роботи. Я завжди жив нею з дуже юного віку – з 17 років. Юнаком я пішов з дому і ніколи вже не повертався. Хто працює все життя, як я, той не боїться нічого. Я готовий до всього", – сказав Каштру.

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