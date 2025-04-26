– Є новини якраз з учора: Динамо, здається, єдина команда в Європі, яка не програє в цьому чемпіонаті. Чи є у Шахтаря бажання та амбіції зіпсувати їм цю серію та перервати її?

– Якщо я не помиляюся, ми якраз і були тією командою, яка здобула перемогу над Динамо в чемпіонаті України. Ми завдали їм останньої поразки. Мушу визнати, що суперник зараз у чудовій формі й показує вражаючі результати. Можу сміливо сказати їм компліменти – вони справді заслуговують на визнання. Але на нас чекає дуже цікаве протистояння, і, звичайно, як команда, що бореться за найвищі цілі, ми ставимо собі за мету перервати цю їхню успішну серію.

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– У якому стані Дмитро Різник? Чи готовий він зіграти завтра і чи є втрати перед матчем?

– Різник у топовій формі. Ви, мабуть, пам’ятаєте його останній матч у Кубку України – він зіграв чудово, впевнено, буквально "замкнув ворота на замок". Він повністю готовий до гри. У нас немає проблем, і ми підходимо до завтрашнього матчу в хорошій формі.

– Яка зараз атмосфера в роздягальні напередодні дербі? Чи відчувається дух українського Класичного, особливо серед бразильців та новачків, які нещодавно приєдналися?

– Ми всі з нетерпінням чекаємо цього матчу. Атмосфера максимально бойова – всі налаштовані дати бій. Щодо бразильських гравців – вони так само, як і ми, в очікуванні цієї великої події. Для них кожен матч важливий, як і для мене, і для всієї команди. Можу запевнити, що з настроєм та підготовкою проблем немає ні в кого.

– Щодо ушкодження Судакова. Перед минулою домашньою грою з Олександрією він також мав ушкодження, вийшов на заміну і зробив дубль.

– Судаков – справді фантастичний гравець і невід’ємна частина нашої команди. Як ви правильно зауважили, він може вийти на заміну й повністю змінити хід гри на нашу користь. Щодо його участі в завтрашньому матчі – наразі не можу точно сказати. Ми проаналізуємо сьогоднішнє тренування, його стан завтра і ближче до гри ухвалимо остаточне рішення. Сьогодні він тренуватиметься індивідуально, а завтра перед грою проведе окрему розминку. Саме за її результатами ми і вирішимо – чи він вийде у старті, чи залишиться в запасі.

– Чи є у вас якісь конкретні тактичні "сюрпризи" для Динамо, які можуть вплинути на хід гри?

– Є багато-багато сюрпризів, про які, на жаль, я вам зараз не можу розповісти. Усе побачите завтра. Безумовно, дербі – це особливе протистояння. Ми серйозно готувалися, ретельно аналізували суперника, і впевнений, що вони також добре розібрали нас. Очікується як тактична, так і стратегічна боротьба. Але найголовніше в таких матчах – не лише тактика чи стратегія, а ментальна готовність, фізична витривалість і те, хто зуміє краще викрутитися на полі, – наводить слова Пушіча кореспондент Футбол 24.

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