17 квітня на НСК Олімпійський відбудеться дебютний для українського футболу матч з кіберспорту FIFA 21 між Шахтарем і Динамо.

Кіберкласико розпочнеться о 14:00 і проходитиме напередодні матчу УПЛ, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Дивитися гру можна на офіційному YouTube-каналі донецького клубу.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

Головними героями виставкових ігор стануть професійні кіберспортсмени, одні з найкращих у FIFA 21. Шахтар представить Олексій Forlan FS Мерсер, Динамо – Ярослав Blackstar98 Гурмак. Учасники проведуть серію матчів до двох перемог однієї зі сторін, граючи за кіберфутбольні аналоги грандів нашого футболу.

Кіберкласико Шахтар – Динамо коментуватимуть Роман Бебех та Юрій Strike Терещенко.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція першого в історії кіберкласико

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