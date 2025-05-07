Українська асоціація футболу оголосила про старт продажу квитків на фінальний матч Кубка України 2024/25 між Шахтарем та Динамо.

Сьогодні, 7 травня, розпочався продаж квитків на фінал Кубка України, який відбудеться 14 травня у Житомирі на Центральному стадіоні, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Придбати їх можна на сайті Ticketsbox.com.ua за цим посиланням. Для купівлі перепусток на гру необхідно дотриматись кількох умов:

– одна особа може придбати не більше чотирьох квитків;

– попередньо кожен покупець має зареєструватися на сайті продажу та вказати свої дані;

– уболівальник обирає квиток на конкретний сектор, ряд і місце;

– квитки іменні, тому під час купівлі необхідно вказати ПІБ усіх власників;

– квитки не підлягають обміну або поверненню;

– квитки будуть електронними, їх потрібно або роздрукувати, або завантажити на телефон.

Під час входу на стадіон кожному вболівальнику надягатимуть браслет на руку. У разі повітряної тривоги матч буде призупинено, а всі глядачі повинні будуть перейти в укриття. Після завершення тривоги вболівальники зможуть повернутися на трибуни, пред’явивши браслет стюардам.

У разі перенесення матчу на наступний день уболівальники повинні зберегти як квиток, так і браслет, якщо планують відвідати поєдинок.

Варто додати, що через дію воєнного стану в Україні стадіон не може бути заповнений на 100%, оскільки кількість глядачів на масовому заході обмежується кількістю доступних бомбосховищ поблизу арени. Тому кількість квитків обмежена й надходитиме у продаж частинами.

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