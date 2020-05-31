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Шахтар – Динамо: НСК Олімпійський став 15-м домашнім стадіоном "гірників" в УПЛ

18:26 171 Читать на русском
Шахтар – Динамо: НСК Олімпійський став 15-м домашнім стадіоном "гірників" в УПЛ
Кривцов, Степаненко, Болбат / Фото ФК Шахтар

Шахтар має статус не лише чинного чемпіона України, але і найбільш кочового клубу.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Шахтар 15 разів змінював домашню арену у своїй історії в УПЛ та Вищій лізі, повідомляє журналіст Володимир Миленко у Facebook.

Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Ювілейним стадіоном для "гірників" став НСК Олімпійський, який донецький клуб обрав для догравання нинішнього сезону. Раніше чинний чемпіон України базувався на таких аренах: Авангард (Луганськ), Авангард (Макіївка), Арена-Львів, Динамо ім. Лобановського, Донбас-Арена, Металіст, НТК ім. Баннікова, Оболонь-Арена, Олімпійський (Донецьк), Рудокомбінату, Славутич-Арена, Центральний (Черкаси), Чорноморець.

Також Шахтар став 9-м клубом, який використовував НСК Олімпійський для домашніх матчів.

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