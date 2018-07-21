Шахтар – Динамо: на матчі за Суперкубок України-2018 очікується аншлаг / фото: ФК Шахтар

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про інтерес вболівальників до поєдинку за Суперкубок України-2018 Шахтар – Динамо.

За словами Дикого, на одеському стадіоні Чорноморець очікують аншлаг. До слова, обидві команди вже прибули до Одеси.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

"Очікуємо аншлаг. На даний момент у вільному продажу знаходиться менше 900 квитків, решта продані або заброньовані. Остаточно до вечора у нас буде переповнений стадіон", – розповів Дикий в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі о 21:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.