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Шахтар – Динамо: на матчі за Суперкубок України-2018 очікується аншлаг

13:36 18 Читать на русском
Шахтар – Динамо: на матчі за Суперкубок України-2018 очікується аншлаг
Шахтар – Динамо: на матчі за Суперкубок України-2018 очікується аншлаг / фото: ФК Шахтар

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про інтерес вболівальників до поєдинку за Суперкубок України-2018 Шахтар – Динамо.

За словами Дикого, на одеському стадіоні Чорноморець очікують аншлаг. До слова, обидві команди вже прибули до Одеси.

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"Очікуємо аншлаг. На даний момент у вільному продажу знаходиться менше 900 квитків, решта продані або заброньовані. Остаточно до вечора у нас буде переповнений стадіон", – розповів Дикий в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, матч за Суперкубок України Шахтар – Динамо розпочнеться в Одесі о 21:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
до матчу
7
год
:
17
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо УПЛ футбольні фанати Суперкубок України Євген Дикий Шахтар - Динамо
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