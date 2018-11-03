Шахтар – Динамо: на матчі буде близько 2 тисяч правоохоронців

На центральному матчі 14 туру УПЛ очікуються підвищені заходи безпеки.

На матчі Шахтар – Динамо охорону громадського порядку забезпечуватимуть майже 2 тисячі правоохоронців, повідомляє сайт Нацполіції Харкова.

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Серед них будуть 1300 працівників Національної поліції, а також сили в складі курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба та військовослужбовців Нацгвардії.

Крім того, буде посилено патрулювання в центрі міста і прилеглої до стадіону території.

Нагадаємо, матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо розпочнеться о 17:00.