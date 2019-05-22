Шахтар – Динамо: на матч 30 туру УПЛ продано 30 тисяч квитків

Матч 30 туру УПЛ між Шахтарем та Динамо відвідає щонайменше 30 тисяч вболівальників.

На поєдинок 30 туру УПЛ Шахтар – Динамо, який відбудеться сьогодні, 22 травня о 19:36 на ОСК Металіст, продано 30 тисяч квитків, повідомляє Футбол NEWS.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

Матч вже не має жодного турнірного значення, адже "гірники" та "біло-сині" вже забронювали собі 1 та 2 сходинку в турнірній таблиці відповідно.

Нагадаємо, донеччани запланували концерт на стадіоні на честь здобуття чемпіонського титулу. Зокрема, виступатимуть такі артисти, як Ольга Полякова, MARUV, яка мала виступати на Євробаченні-2019, та Гайтана, яка у 2011 році присвятила пісню Шахтарю.