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Шахтар – Динамо: Мораєс оцінив важкість свого пошкодження

10 листопада 23:30 561 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Мораєс оцінив важкість свого пошкодження
Жуніор Мораєс / Фото ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс розповів про перші висновки щодо травми, якої він зазнав у матчі 14 туру УПЛ проти Динамо (1:0).

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

На 29-й хвилині зустрічі нападник "гірників" налетів на захисника киян Дениса Попова, після чого форвард впав на газон. Мораєс не зміг підвестись на ноги, і його винесли на ношах.

Шахтар – Динамо – 1:0 – відео гола та огляд матчу

"Радий повідомити, що не сталося найгіршого, перелому немає. Завтра у мене ще аналіз, який повинен перевірити зв'язки. Дякую всім за підтримку", – написав Мораєс в Instagram.

До слова, раніше страйкер "гірників" отримав виклик до збірної України, яка проведе спаринг проти Естонії (14 листопада) і матч відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).

Шахтар обіграв Динамо у скандальному матчі УПЛ з вилученням і травмами – команда Михайличенка опустилася на 4-е місце

blog_ava
Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
10 листопада
32996
Теги
Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Збірна України
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