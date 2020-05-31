Шахтар – Динамо: Мораєс наздогнав свого одноклубника за кількістю асистів – обидва "гірники" лідирують у рейтингу

Відбулись зміни у таблиці найкращих асистентів чемпіонату України нинішнього сезону.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс двома асистами на Марлоса допоміг донецькому клубу поховати Динамо (3:1).

Шахтар – Динамо – відео голів

У нинішньому сезоні УПЛ натуралізований українець відзначився вже 10-ма результативними передачами. За цим показником Жуніор зрівнявся з іншим "гірником" – Тайсоном. Гравці донецького клубу ділять першу сходинку у рейтингу асистентів УПЛ.

Нагадаємо, після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці