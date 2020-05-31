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Шахтар – Динамо: Мораєс наздогнав свого одноклубника за кількістю асистів – обидва "гірники" лідирують у рейтингу

20:26 228 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Мораєс наздогнав свого одноклубника за кількістю асистів – обидва "гірники" лідирують у рейтингу
Мораєс, Марлос та Патрік / Фото ФК Шахтар

Відбулись зміни у таблиці найкращих асистентів чемпіонату України нинішнього сезону.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс двома асистами на Марлоса допоміг донецькому клубу поховати Динамо (3:1).

Шахтар – Динамо – відео голів

У нинішньому сезоні УПЛ натуралізований українець відзначився вже 10-ма результативними передачами. За цим показником Жуніор зрівнявся з іншим "гірником" – Тайсоном. Гравці донецького клубу ділять першу сходинку у рейтингу асистентів УПЛ.

Нагадаємо, після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

blog_ava
Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу
19:47
16526
Теги
Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Тайсон Тайсон
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