Шахтар – Динамо: Матвієнко оцінив свою готовність до Класичного після травми

Захисник "гірників" Микола Матвієнко розповів про підготовку своєї команди до рестарту в УПЛ.

"Отримав невелике ушкодження в товариському матчі. Обстежили, слава богу, все обійшлося, тренуюся вже у загальній групі. Кондиції ще не стовідсоткові, але ми продовжуємо набирати форму, готуємося до зустрічі з Динамо.

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Думаю, з киянами ми в рівних умовах, тому скоро дізнаємося, хто готовий краще. На відрив в турнірній таблиці не звертаємо уваги, будемо в кожному матчі грати лише на перемогу", – цитує Матвієнка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, гранди українського футболу зустрінуться між собою в рамках 24-го туру вже найближчої неділі, 31 травня, о 17:00. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

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