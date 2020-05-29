toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Динамо: Матвієнко оцінив свою готовність до Класичного після травми

21:02 501 Читать на русском
Шахтар – Динамо: Матвієнко оцінив свою готовність до Класичного після травми
Давид Хочолава і Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Захисник "гірників" Микола Матвієнко розповів про підготовку своєї команди до рестарту в УПЛ.

"Отримав невелике ушкодження в товариському матчі. Обстежили, слава богу, все обійшлося, тренуюся вже у загальній групі. Кондиції ще не стовідсоткові, але ми продовжуємо набирати форму, готуємося до зустрічі з Динамо.

Шахтар – Динамо: "гірники" здали тест на коронавірус перед Класичним

Думаю, з киянами ми в рівних умовах, тому скоро дізнаємося, хто готовий краще. На відрив в турнірній таблиці не звертаємо уваги, будемо в кожному матчі грати лише на перемогу", – цитує Матвієнка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, гранди українського футболу зустрінуться між собою в рамках 24-го туру вже найближчої неділі, 31 травня, о 17:00. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?

blog_ava
Зінченко відмовився переходити в російський клуб – грошей давали більше, ніж Манчестер Сіті
11:37
3596
Теги
Микола Матвієнко Микола Матвієнко Шахтар Шахтар Динамо Динамо УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
45
хв
Колос
14:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук