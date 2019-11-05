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Шахтар – Динамо: матч обслужить Балакін – суддівські призначення 14-го туру УПЛ

21:17 485 Читать на русском
Шахтар – Динамо: матч обслужить Балакін – суддівські призначення 14-го туру УПЛ
Микола Балакін / Укрінформ

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 14 туру української Прем'єр-ліги.

 

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала перелік рефері, які обслуговуватимуть поєдинки 14 туру.

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9 листопада, субота

Маріуполь – Карпати – Євген Арановський (Київ).

Десна – СК Дніпро-1 – Віктор Копієвський (Кропивницький).

Львів – Ворскла – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

10 листопада, неділя

Зоря – Колос – Юрій Іванов (Донецька область).

Шахтар – Динамо – Микола Балакін (Київська область).

Олімпік – Олександрія – Сергій Бойко (Київська область).

УПЛ може змінити формат у наступному сезоні – клуби хочуть повернутися до змагань у два кола

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Шахтар - Динамо Арбітри Комітет арбітрів УАФ УАФ
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