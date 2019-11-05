Шахтар – Динамо: матч обслужить Балакін – суддівські призначення 14-го туру УПЛ

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 14 туру української Прем'єр-ліги.
УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала перелік рефері, які обслуговуватимуть поєдинки 14 туру.
"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок
9 листопада, субота
Маріуполь – Карпати – Євген Арановський (Київ).
Десна – СК Дніпро-1 – Віктор Копієвський (Кропивницький).
Львів – Ворскла – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
10 листопада, неділя
Зоря – Колос – Юрій Іванов (Донецька область).
Шахтар – Динамо – Микола Балакін (Київська область).
Олімпік – Олександрія – Сергій Бойко (Київська область).
УПЛ може змінити формат у наступному сезоні – клуби хочуть повернутися до змагань у два кола