Шахтар – Динамо: Марлос прилетів до Харкова, Бутко залишився поза заявкою

Пауло Фонсека визначився зі складом, який готуватиметься до матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

Донецький Шахтар визначився зі складом, який готується до матчу 1/4 Кубка України проти Динамо. Відзначимо, що Марлос потрапив до заявки, хоча пропускав минулий матч проти Олександрії, інформує офіційний сайт Шахтаря. В той же час поза складом опинився Богдан Бутко.

Фонсека пояснив, чому Марлос пропустив матч проти Олександрії

Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Сергій Кривцов;

Півзахисники: Сергій Болбат, Тарас Степаненко, Алан Патрік, Майкон, Максим Малишев, Віктор Коваленко, Веллінгтон Нем, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо;

Нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораєс.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч Кубка України

Нагадаємо, що матч Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня. Початок матчу – о 17:00.