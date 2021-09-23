"Це була найкраща гра Шахтаря під керівництвом Роберто Де Дзербі. По-перше, завдяки присутності на полі Тараса Степаненка "гірники" якісно зіграли у відборі. По-друге, вони не витрачали дорогоцінний час на перепасування, намагаючись проводити швидкі, масовані атаки, до чого кияни були не готові.

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Шахтар перевершив Динамо в мотивації, хоча саме цим славляться більше кияни. Особливо це було помітно в іграх з Шахтарем. Підопічні Мірчі Луческу, на відміну від гірників, не досягли успіху в реалізації своїх гольових моментів. Використали б кияни шанси на початку гри, для них все могло скластися по-іншому.

Також динамівці неприємно здивували тим, що програли більшість єдиноборств. Їм треба серйозно попрацювати над усуненням помилок, оскільки вже незабаром вони знову гратимуть із Шахтарем, тільки вже в УПЛ", – цитує Маркевича meta-ratings.

До слова, завдяки перемозі над Динамо "гірники" завоювали 9 Суперкубок у своїй історії та зрівнялись за кількістю цих трофеїв саме з киянами.

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